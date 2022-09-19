انت الان تتابع خبر بالفيديو: حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجرى ذلك في ظل محاولات ستبذل خلال الايام المقبلة لإقناع التيار الصدري للعودة إلى الحوار من أجل تفكيك الأزمة السياسية، إذ يجد البعض اهمية عودة التيار إلى طاولة المفاوضات السياسية قبل الخوض بالحديث عن انعقاد جلسات البرلمان.



وبينما يستمر التحدي بين الفرقاء السياسيين لالغاء تعليق عمل البرلمان، يبدو التخوف واضحا بين الاوساط الشعبية التي تأمل ان ينتهي هذا الخلاف سريعاً لتباشر القوى السياسية بالتفكير جدياً في تحقيق مصالح المواطنين.