انت الان تتابع خبر بينهم قادة عرب.. أبرز الشخصيات الحاضرة لجنازة الملكة إليزابيث في لندن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتسع كنيسة وستمنستر لحوالي 2000 شخص. ومن المتوقع أن يصل عدد رؤساء الدول والشخصيات الأجنبية، إلى جانب مرافقيهم، نحو 500 شخص.

كما سيحضر أول جنازة ملكية رسمية في بريطانيا منذ ستة عقود، أفراد أسرة الملكة ورجال الحاشية والشخصيات العامة والسياسيون البريطانيون.



ويرأس الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قائمة الضيوف الدبلوماسيين، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وسترسل الصين نائب رئيسها، وانغ كيشان، بناء على دعوة من حكومة المملكة المتحدة.

ومن بين رؤساء الدول الأخرى، نجد رؤساء إيطاليا- سيرجيو ماتاريلا، وألمانيا- فرانك والتر شتاينماير، وإسرائيل- إيزاك هيرتسوغ ، وكوريا الجنوبية- يون سوك يول.

وفي خطوة رمزية للإشادة بالملكة، التي ساعدت زيارتها الرسمية لجمهورية أيرلندا في عام 2011 في معالجة عقود من التوترات بشأن موقع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، سيكون رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن حاضرا.



وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، سيكونان متواجدين في الجنازة.

وسيشارك العديد من القادة من البلدان التي كانت الملكة إليزابيث رئيسة للدولة فيها. ومن بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن.

كما سيأتي القادة من ولايات أخرى في الكومنولث الذي يضم 56 دولة، والتي كانت الملكة إليزابيث زعيمة رمزية لها.

ومن بينهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، ورئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغ، ورئيس الوزراء الفيجي فرانك باينيماراما.

وسيحضر الإمبراطور الياباني ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، وهي أول رحلة خارجية لهما منذ تولي العرش في عام 2019. وتمثل الزيارة خروجا عن التقاليد اليابانية، التي تمنع حضور الإمبراطور الجنازات، ماعدا جنازات والديه.

وسيحضر كل من ملك النرويج هارالد الخامس، والأمير ألبرت الثاني ملك موناكو، والملك الهولندي ويليم ألكسندر، وملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، وفيليب ملك بلجيكا.

كذلك، ستحضر ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، التي ألغت سلسلة من الأحداث بمناسبة اليوبيل الخمسين لها بعد وفاة ابنة عمها الثالثة، الملكة إليزابيث الثانية.

وسيكون ملك إسبانيا فيليبي السادس هناك مع زوجته الملكة ليتيزيا. وكذلك والده الملك السابق خوان كارلوس الأول، الذي تخلى عن العرش عام 2014 ويعيش الآن في منفى اختياري في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المرجح أن تحضر أولينا زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أن زارت نعش الملكة في قاعة وستمنستر يوم الأحد.

الحضور العربي

على الصعيد العربي، يشارك كل من أمير قطر تميم بن حمد وزوجته الشيخة جواهر، وملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأردني الأمير الحسين.

ومن المتوقع أن يكون سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاضرين في الجنازة،.

ويمثل المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد آل سعود. وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018.

كما يشارك في الجنازة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رؤساء الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والجزائري أيمن بن عبد الرحمن، والفلسطيني محمد اشتية، واللبناني نجيب ميقاتي.

إضافة إلى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والأمير مولاي رشيد، شقيق ملك المغرب محمد السادس.

