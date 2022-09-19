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الرئيس الإيراني يتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وسيلقى الرئيس “رئيسي” كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وتأتي مشاركته في اطار جهود تحقيق ” النظام الدولي العادل عبر التوافق الاقتصادي المتعدد الاطراف”.

رئيسي بجانب القاء كلمة ايران في الجمعية العامة والمشاركة باجتماع منظمة اليونسكو، سيلتقي عددا من قادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة.


وكان الرئيس الايراني قد شارك الاسبوع الماضي في اعمال قمة منظمة شانغهاي للتعاون في اطار مبادرة ” اقرار نظام دولي عادل عبر التوافق الاقتصادي المتعدد الاطراف”، حيث التقى في سمرقند 10 رؤساء دول منها الصين وروسيا والهند.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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