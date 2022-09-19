انت الان تتابع خبر هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التحالف الدولي في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف الدولي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساءً في سوريا يوم 18 أيلول (سبتمبر) ، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأمريكية أو قوات التحالف".



وأضاف، أن " القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ عيار 107 ملم"، مبينا أنه "تم العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق، على بعد حوالي 5 كيلومترات".

