انت الان تتابع خبر وزير لبناني يبدي إمكانية دخول شركات بلاده الى النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث محافظ النجف ماجد الوائلي ووزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن التعاون المشترك، فيما ابدى الأخير إمكانية دخول الشركات اللبنانية في القطاع الزراعي في المحافظة.



وقال مكتب المحافظ في بيان إن "محافظ النجف ماجد الوائلي استقبل في مكتبه مساء اليوم الأحد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك".

وأضاف البيان أن "حسن بين اعجابه بالتطور الكبير في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة خاصة في القطاع الزراعي، وابدى امكانية دخول الشركات اللبنانية في القطاع الزراعي في المحافظة"، كما أشاد بـ"القدرة الكبيرة للعراق حكومة وشعبا في استيعاب الاعداد المليونية التي وفدت الى زيارة الاربعين".



الى ذلك قال الوائلي إن "المحافظة تشهد قفزة كبيرة في المشاريع وذلك من خلال التخصيصات الجيدة التي حصلت عليها من قانون الدعم الطارئ هذا العام".

واشار الى "توجه ادارة المحافظة نحو استثمار المناطق الصحراوية وزراعة الحنطة فيها باستخدام التقنيات الحديثة بالزراعة"، لافتاً الى "ازمة المياه التي يعاني منها البلد وما سببته من خسائر كبيرة في زراعة المحاصيل الاساسية هذا العام".