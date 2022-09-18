المجلس الأعلى: الإطار التنسيقي مع حكومة بكامل الصلاحيات

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الأحد، أن الإطار التنسيقي مع حكومة بكامل الصلاحيات، فيما أشار الى أن مخرجات الأزمة الأخيرة أثبتت أن هناك إجماعاً وطنياً.



وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الذي يهمنا أن نذهب تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات تطمئن الشعب العراقي وتقدم خدمات ضرورية للشعب العراقي".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي رشح محمد السوداني ونال قبولا بنسبة كبيرة"، مشيراً الى أن "مخرجات الأزمة الأخيرة أثبتت أن هناك إجماعاً وطنياً بالذهاب الى اعتماد سياقات دستورية".

ولفت الدفاعي الى أنه "لا يمكن بالعملية السياسية أن تسير على هوى وسياسة فرض الإرادات لن تمشي لان الشعب العراقي هو المتضرر"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي مع حكومة بكامل الصلاحيات تطمئن العراقيين".