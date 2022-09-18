انت الان تتابع خبر بنيران صديقة.. شباب اليمن يخسر امام اليابان في كأس اسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبتلك النتيجة أصبح المنتخب الياباني أحد الفرق المتأهلة رسميا إلى النهائيات المقرر إقامتها في أوزبكستان 2023 برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويبقى منتخب اليمن برصيد 7 نقاطـ، في انتظار حساب النقاط في باقي المجموعات، على أمل خطف إحدى البطاقات الخمس لأصحاب أفضل النتائج في المركز الثاني.



وحافظ المنتخب اليمني على نظافة شباكه منذ اللحظات الأولى للمباراة وحتى الدقيقة الـ85، التي شهدت تسجيل الهدف الياباني الوحيد في المباراة والـ22 له بالتصفيات ولكن هذه المرة بنيران صديقة لمدافع منتخب اليمن جميل الدبعي.