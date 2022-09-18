انت الان تتابع خبر بعد جهودهم في تأمين زيارة الأربعين.. الداخلية تمنح قدما لهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، أمرا بمنح كافة منتسبي قياده شرطه كربلاء وبابل والنجف والقوات الضيفية التي شاركت في زيارة الأربعين قدم 6 أشهر للضباط وسنتين للمنتسبين.