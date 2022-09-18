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العراق يشارك في مراسيم توديع الملكة إليزابيث الثانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية، وصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة البريطانية، لندن".

وأضاف البيان، انه "خلال زيارته هذه، سيشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم في مراسم توديع الراحلة ملكة المملكة المتحدة، وسيحضر الندوات والاجتماعات التي ستعقد على مدار اليومين المخصصين لهذه المراسم الرسمية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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