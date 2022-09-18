انت الان تتابع خبر مطارات موسكو تلغي أكثر من 20 رحلة جوية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتدل المعلومات المنشورة في خدمة "يانديكس جداول" الروسية أن تأخر وإلغاء الرحلات الجوية تم في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو بالعاصمة الروسية.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسية عن مستوى "أصفر" لخطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو بسبب عاصفة رعدية.

