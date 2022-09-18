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مطارات موسكو تلغي أكثر من 20 رحلة جوية!

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بغداد - ياسين صفوان - وتدل المعلومات المنشورة في خدمة "يانديكس جداول" الروسية أن تأخر وإلغاء الرحلات الجوية تم في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو بالعاصمة الروسية.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسية عن مستوى "أصفر" لخطر الطقس في موسكو ومقاطعة موسكو بسبب عاصفة رعدية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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