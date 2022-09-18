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تعرف إلى أعلى لاعبي كرة القدم دخلا.. لاعب عربي في القائمة

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2022-09-18 | 11:33

تعرف إلى أعلى لاعبي كرة القدم دخلا.. لاعب عربي في القائمة

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الخليج 365 – رياضة
كشف موقع "sportico"، عن أكثر لاعبي كرة القدم دخلا خلال الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وبحسب الموقع، فإن بطل العالم، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، يتصدر القائمة بدخل إجمالي يصل إلى 125 مليون دولار، موزعة على 105 ملايين كرواتب، و20 مليونا كمكافآت وملحقات بتفاصيل العقد.

 

وتضمنت القائمة وجود اسم النجم المصري محمد صلاح، بعد تجديد عقده مع هذا الصيف، إذ يصل دخله السنوي الإجمالي إلى نحو 39.5 مليون دولار، منها 24.5 كرواتب.

 

وكان لافتا وجود اسم نجم السابق أندريس أنيستا في القائمة بالمرتبة السابعة، برواتب إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار، يتحصل عليها من فريقه الياباني فيسل كوبي.

 

وضمت قائمة العشرة الأوائل، ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان، ولاعب واحد من مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وليفربول، وفيسل كوبي.

 

وبرغم وصوله إلى سن الـ37، لا يزال النجم البرتغالي يتفوق بالرواتب على الكثير من النجوم، إذ يتحصل سنويا على نحو 53 مليون دولار كرواتب، ونحو 60 مليونا كمكافآت وملحقات بالعقد، بإجمالي يصل إلى 113 مليونا.

 

فيما يصل إجمالي دخل ليونيل إلى نحو 110 مليون دولار، يليه زميله البرازيلي بنحو 91 مليونا.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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