انت الان تتابع خبر مصرع 14 شخصا إثر غرق منجم في الصين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن السلطات المحلية بأن الحادث وقع في 2 ايلول الجاري في منجم خام الحديد بمنطقة تانشان.
وأضافت أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا حتى الآن.
محمد يوسف
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