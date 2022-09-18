انت الان تتابع خبر صالح يبحث مع وزير العدل الجزائري إنهاء ازمات المنطقة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان "برهم صالح استقبل، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري حافظ الأختام".

وأضاف: "وفي مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم، فيما حمّل برهم صالح الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك".



واشار البيان الى أن "اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة".

وتابع: "حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية".