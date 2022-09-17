انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بنغلاديشيان يسرقان مبلغاً كبيراً من مختبر في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، بقيام بنغلاديشيين اثنين بسرقة مبلغ كبير من مختبر وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في مختبر دولي قاما بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون دينار عراقي و8000 دولار امريكي ضمن منطقة الكرادة يوم أمس الجمعة".

وأضاف المصدر أن "المختبر كانت عطلته يوم الجمعة وقبل ساعات ذهب صاحب المختبر ولاحظ السرقة".

وتنشر الخليج 365 مقطع فيديو يوضح جانب من عملية السرقة بحسب المصدر.