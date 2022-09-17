اخبار العالم / اخبار العراق

مفاجأة تخص روسيا.. الناتو يعترف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مفاجأة تخص روسيا.. الناتو يعترف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في تالين عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو تعليقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف: "بحثا الإصلاح الأكثر شمولا لهياكلنا العسكرية منذ عام 1949. وبدأ التخطيط لذلك منذ عدة سنوات، والآن نقوم بتنفيذه".

يشار إلى أن فنلندا والسويد في 18 مايو الماضي قدمتا طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف، وتنتظر الدولتان الآن التصديق على طلبيهما.

وصدقت 24 دولة من أصل 30 دولة على الطلبين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا