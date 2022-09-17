انت الان تتابع خبر مفاجأة تخص روسيا.. الناتو يعترف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في تالين عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو تعليقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف: "بحثا الإصلاح الأكثر شمولا لهياكلنا العسكرية منذ عام 1949. وبدأ التخطيط لذلك منذ عدة سنوات، والآن نقوم بتنفيذه".يشار إلى أن فنلندا والسويد في 18 مايو الماضي قدمتا طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف، وتنتظر الدولتان الآن التصديق على طلبيهما.

وصدقت 24 دولة من أصل 30 دولة على الطلبين.