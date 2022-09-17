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البوندسليجا.. ميونخ يخسر أمام فريق مغمور ودورتموند نحو صدارة مؤقتة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432594-637990304628420294.jpg

2022-09-17 | 18:52

البوندسليجا.. ميونخ يخسر أمام فريق مغمور ودورتموند نحو صدارة مؤقتة

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انفرد بوروسيا دورتموند مؤقتا بصدارة الدوري الألماني، بفضل الفوز على ضيفه شالكه 1 /صفر وخسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على يد مضيفه أوجسبورج صفر/ 1، اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة السابعة من البوندسليجا.
وفي باقي المباريات فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتجارت 3 /1 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن 1/ 1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف، والذي يواجه فولفسبورج غدا الأحد ونقطتين على فرايبورج صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا.


كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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