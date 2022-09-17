انت الان تتابع خبر بايدن يوجه تحذيراً للرئيس الروسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"، رد بايدن على سؤال بشأن احتمال لجوء الرئيس الروسي إلى أسلحة كيميائية أو نووية، قائلاً: "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل".
وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية"، مردفاً: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية"، مردفاً: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".