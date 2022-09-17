انت الان تتابع خبر بايدن يوجه تحذيراً للرئيس الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"، رد بايدن على سؤال بشأن احتمال لجوء الرئيس الروسي إلى أسلحة كيميائية أو نووية، قائلاً: "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية"، مردفاً: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".

