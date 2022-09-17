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بايدن يوجه تحذيراً للرئيس الروسي

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بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"، رد بايدن على سؤال بشأن احتمال لجوء الرئيس الروسي إلى أسلحة كيميائية أو نووية، قائلاً: "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية"، مردفاً: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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