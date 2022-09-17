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هالاند يقفز بالسيتي نحو صدارة الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من: جاك جريليش في الدقيقة (1)، وإيرلينج هالاند في الدقيقة (16)، وفيل فودين في الدقيقة (69).

وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد وولفرهامبتون عند 6 نقاط، في المركز الـ16.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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