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لبنان تفشل تهريب مليون حبة "كبتاغون" إلى دولة مجاورة للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مولوي، في تغريدة عبر تويتر، إن "كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق مليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت".

وأضاف، أن هذه الكمية "كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت".


وأكد، أن التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد حول هذه الشحنة، وخاطب تجار المخدرات قائلاً: "تجار الموت.. لكم بالمرصاد".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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