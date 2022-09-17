انت الان تتابع خبر نتائج "مبهرة" للعراق في بطول الكيك بوكسينغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واخفق لاعبنا حيدر محمد من الوصول الى النهائي اثر خسارته من بطل الجزائر وحصل على الميدالية الفضية وحقق اللاعب حسين نصيف الميدالية الذهبية الأولى للعراق في نظام الفول كونتاك بوزن ٥٤ كغم بعد فوزه على خصمه الأردني، وأضاف لاعبنا احمد صادق وفي نظام (الفول كونتاك) بوزن (٥١) كغم ذهبية أخرى للعراق.واخفق لاعبنا محمد مطر امام الجزائري بوزن (٥٧) كغم لينال الميدالية الفضية، وحصل لاعبنا مصطفى كريم على الميدالية الذهبية بنظام (الفول كونتاك)، وخطف علي نعيم الميدالية الذهبية أيضا لنظام (الفول) بوزن ٧١ كغم.

ونال البطل حسين صباح الميدالية الذهبية بعد الفوز على السوري بالضربة القاضية في وزن ٨٦ (كي وان)، فيما توج البطل يوسف صالح وزن ٩١ كغم بذهبية (الكي وان) وبالضربة القاضية .

وحقق اللاعب محسن علي وزن (٩١) كغم بنظام (الفول كونتاكت) الميدالية الفضية، وفاز بالضربة القاضية لاعبنا مصطفى طالب على السوري في نظام (الكي وان) وخطف علي مجبل الميدالية الذهبية بنظام (الكي وان ) بعد فوزه على خصمه السوري .



وفي وزن فوق الثقيل خطف لاعبنا رامي عادل الميدالية الذهبية اثر فوزه على اللاعب الاردني بنظام (الفول كونتاكت) ، وفي نظام السيمي كونتاكت تأهل لاعبنا على كريم الى النهائي .

كما تأهل اللاعب حسين سامي الى النهائي في نظام (السيمي) ، وتأهل اللاعب اسعد علوان للنهائي اثر فوزه على نظيره الفلسطيني .