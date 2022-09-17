انت الان تتابع خبر الكشف عن الأندية الاكثر تحقيقاً للارباح بالدوري الانكليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاءت قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح فى الدوري الإنجليزي كالتالي:1- مانشستر سيتي- 153 مليون جنيه إسترليني2 - ليفربول - 151 مليون جنيه إسترليني3 - توتنهام -146.1 مليون جنيه إسترليني4 - أرسنال وتشيلسي-145.6 مليون جنيه إسترليني5 - مانشستر يونايتد- 142.8 مليون جنيه إسترليني

كان مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد حسم صراعه مع ليفربول في جولة درامية بختام منافسات الموسم الماضي، حيث كان الفريق السماوي متأخرا في النتيجة بثنائية قبل أن يقلب الطاولة بفوز مثير بنتيجة (3-2) ليتفوق على الريدز.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق وولفرهامبتون،في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على استاد "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، وذلك بعد أسبوع من تأجيل الجولة السابعة حدادًا على وفاة إليزابيث ملكة بريطانيا.



ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الانجليزيويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 14 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال، ومتقدماً بفارق الأهداف أمام توتنهام الذي يخوض اليوم أيضاً مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي.