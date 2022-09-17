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"انتشال الاخير".. ارتفاع حصيلة وفيات وجرحى انهيار مبنى في الاردن

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الدفاع المدني الأردني، إنه بانتشال الأخير فإن إجمالي عدد الوفيات يرتفع إلى 14والمصابين إلى 10.

ويذكر أن عملية الإنقاذ شارك بها أكثر من 350 من عمال الدفاع المدني بجانب طائرات مسيرة وكلاب بوليسية في عملية الإنقاذ.


وأمر رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق، بينما ألقى المسؤولون باللوم على تدهور حالة البناية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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