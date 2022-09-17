انت الان تتابع خبر خلال قمة شنغهاي.. الرئيس الهندي يوجه رسالة لبوتين بشأن حرب اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مودي لبوتن "فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب". مشددا على أهمية "الديموقراطية والدبلوماسية والحوار" خلال الاجتماع المنعقد على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تستضيفها أوزبكستان، بحسب تسجيل مصوّر بثّته شبكة "دورداشان" الهندية العامة.وقال مودي إن الزعيمين سيناقشان "كيفية المضي قدما في مسار السلام".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي غداة إقرار بوتن بأن الصين، أبرز حليف لروسيا، لديها "مخاوف" مرتبطة بحرب أوكرانيا.

إلا أن الرئيس الروسي قال إنه يتفهم مخاوف نيودلهي بشأن الصراع في أوكرانيا، ويرغب في إنهائه "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لبيان بخصوص اجتماع ثنائي نشره الكرملين.

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا في أقرب وقت ممكن. لكن، للأسف، أعلن الجانب الآخر- قيادة أوكرانيا- رفضه لعملية التفاوض وأنه يرغب في تحقيق أهدافه عبر السبل العسكرية".



وتسيطر روسيا على نحو خُمس مساحة أوكرانيا بعد إرسال قواتها المسلحة إلى أراضي جارتها من عدة اتجاهات في فبراير.