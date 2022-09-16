انت الان تتابع خبر أوكرانيا تطالب المانيا بأسلحة تلبي حاجاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوليبا، في مقابلة نشرتها على الإنترنت صحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ: "إنه لغز بالنسبة إلينا، نحن نطلب حاليا دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا مركبات مدرعة من نوع دينغو.. إنها مفيدة أيضا، ونحن ممتنون.. لكنها ليست أكثر ما نحتاج إليه في المعارك".وأضاف كوليبا أن لديه انطباعا بوجود "نوع من جدار للأسلحة" في برلين، متابعا: "أعتقد بالنسبة للمستشار أن الوقت حان لهدم هذا الجدار".

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأيام الأخيرة في كييف كما في برلين؛ بسبب إحجامها عن تسليم دبابات قتالية يرجح أن تساعد في إحداث فرق في خضم الهجوم الأوكراني المضاد.

واعتبر كوليبا أنه "حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتا أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو 3 أشهر.. يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن".



وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، يوم الخميس، أنها ستوفر لأوكرانيا "قريبا جدا" 50 مركبة نقل من طراز "دينغو".