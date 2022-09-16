انت الان تتابع خبر بأسطول من السيارات.. هيئة الحج والعمرة تشارك في نقل الزائرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي يشرف ميدانيا على تفويج الزائرين من والى مدينة كربلاء المقدسة بأسطول ساند من سيارات الهيئة ".

واضاف ان "كوادر الهيئة تقدم العديد من الخدمات في النقل والدعم اللوجستي للزائرين ".



واشار البيان الى ان "المسعودي اشاد بتحدي الملايين لكل الظروف وسيرهم صوب كعبة العشق في كربلاء "، مؤكدآ أن "الحسين الوحيد يوم الطف صار أمة يجمع الناس حوله من كل حدب وصوب".