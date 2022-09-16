انت الان تتابع خبر اقتحامات المودعين تجبر المصارف اللبنانية على اتخاذ قرار "مؤلم" – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناقلت وسائل اعلام أنباء عن ارتفاع عدد المصارف التي تم اقتحامها في لبنان إلى 5 وسط مخاوف من انتشار هذه الظاهرة.

وتشهد لبنان، منذ الاسبوع الماضي وعلى نحو مثير، اقتحام مودعين لفروع مصارف في مناطق لبنانية عدة بهدف سحب أموالهم.



واقتحمت شابة لبنانية وشقيقتها فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة بأموالها بالقوة.

كما شهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، في منطقة عاليه الشوفية، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.



ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.