انت الان تتابع خبر حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب في الصين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت قناة CCTV الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".



وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.