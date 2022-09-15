في نينوى.. اعتقال شخص يقوم بالنصب والاحتيال عبر "ويل سيارة"

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، الخميس، عن اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر "ويل سيارة".



وقال القيادة في بيان، إنه "بخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله على احد مواقع التواصل الاجتماعي والذي مضمونه قيام احد الاشخاص في منطقة الرشيدية ببناء (ويل عجلة حمل) على جدار غرفة داخل داره ويقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين مدعياً بأن هذا القالب فيه سر وبركة والاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم سنة والذين يعانون من الضعف والتأخر بالنمو يتم ادخاله عبر فتحة (ويل) العجلة ليتعافى وينمو بسرعة".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على الشخص المحتال واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٣٨٣ ق ع".