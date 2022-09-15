انت الان تتابع خبر مستشار الامن القومي وحلف الناتو يبحثان التعاون الامني والاستخباري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني".وأضاف أن "الاعرجي أكد ان العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية"، مشيرا إلى أن "العمل الأمني لايتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج".

وأشار الاعرجي في الوقت نفسه إلى أنه "يتوجب علينا أن نؤسس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات".

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".