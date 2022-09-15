انت الان تتابع خبر ملياردير اميركي يتنازل عن شركة ايراداتها 1.5 مليار دولار لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبيع باتاغونيا ملابس المشي لمسافات طويلة وغيرها من الملابس الخارجية في أكثر من 10 دول.

وقال الملياردير إيفون شوينارد إنه قرر التخلي عن ملكية الشركة ومنحها لمنظمة فريدة وذات مصداقية وغير ربحية.

ويتعلق الأمر بمنظمة "Holdfast Collective"، التي "ستستخدم كل دولار يتم جنيه لمحاربة الأزمة البيئية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي".



وأضاف شوينارد أنه في ظل الهيكل الجديدة، فإن "أي ربح لم يتم إعادة استثماره في إدارة الأعمال، سيخصص لمكافحة تغير المناخ".وتابع: "بدلا من استخراج الموارد من الطبيعة وتحويلها إلى ثروة، سنستخدم الثروة التي تخلقها باتاغونيا لحماية الطبيعة".

وزعم أن هذ الثروة ستبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، اعتمادا على الحالة المالية للشركة.

وتأسست الشركة في عام 1973، وتقدر إيراداتها هذا العام بـ1.5 مليار دولار، بينما يُعتقد أن صافي ثروة شوينارد يناهز 1.2 مليار دولار.

