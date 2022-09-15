انت الان تتابع خبر هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو صورته بنفسها، تظهر خلاله السيدة وهي تحتضن هاني شاكر، الذي قال لها وهو يضحك: "بتعملي إيه".

وظلت بوسي شلبي تردد: "كفاية كده يا ميادة، يا ميادة عيب كده مراته واقفة"، إلا أن المعجبة التي تدعى "ميادة" لم تتوقف عن تقبيله.



ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلتين، يومي الخميس والجمعة، في العاصمة السورية دمشق، وسط ترحيب رسمي، فمن المقرر أن تقام حفلاته في دار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا).

وأعرب الفنان المصري، فور وصوله للعاصمة السورية، عن سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل نقابة الفنانين في سوريا وعدد من المتواجدين في مطار دمشق، مؤكدا أن ما حدث "شهادة ميلاد فنية جديدة بالنسبة له".

وقال شاكر في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إنه "كان يتمنى هذه الزيارة منذ سنوات طويلة، منذ غيابه عن آخر حفل في سوريا منذ 15 عاما".