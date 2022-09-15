انت الان تتابع خبر "لن ننضم لها".. إيران توضح موقفها من العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه اليوم الخميس بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بالعلاقات الثنائية، مؤكدا تطورها في جميع المجالات.

