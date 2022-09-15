انت الان تتابع خبر قطر ترفض طلباً "اسرائيلياً" يخص كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وروجت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية لمحادثات تجري بين إسرائيل ودولة قطر، بهذا الشأن، وهو ما نفته مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، مؤكدة وصول هذا الطلب عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن الدوحة رفضته.ونفى مصدر في الدوحة لـ"العربي الجديد" وجود أي اتصالات مباشرة بين إسرائيل وقطر، مشيرا إلى أن الإسرائيليين أجروا مباحثات مع الفيفا في محاولة لإقناع الدوحة بفتح "مكتب قنصلي" خلال فترة كأس العالم، على أن يُغلق في نهاية الحدث، لكنّ الدوحة رفضت هذا الطلب.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل وقطر تجريان محادثات في الأسابيع الأخيرة من أجل فتح قنصلية إسرائيلية مؤقتة تعمل في فترة كأس العالم، مشيرا إلى أن هدف القنصلية هو مساعدة الإسرائيليين الذين سوف يسافرون إلى قطر في حال حصلت معهم "تعقيدات" أثناء مكوثهم هناك، مثل فقدان جواز السفر، أو القبض عليهم من أجل التحقيق، أو من أجل مساعدة حالات صحية.



وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، التي أشارت أيضاً إلى مثل هذه "المحادثات"، فإن قطر تتعامل مع الطلب الإسرائيلي ببرود، وأن المحادثات حول هذه المسألة لا تزال مستمرة دون أن تُسفر عن اتفاق.