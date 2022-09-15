انت الان تتابع خبر ملياردير أميركي يتبرع بكامل شركته لمكافحة تغير المناخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن إيفون شوينارد الذي وصفته بمتسلق الجبال "غريب الأطوار"، ويبلغ صافي ثروته 1.2 مليار دولار، سوف يقوم مع زوجته وطفليهما بنقل ملكية عائلته للشركة إلى مؤسسة ائتمانية ومنظمة غير ربحية.وتشتهر شركة باتاغونيا بملابس الأنشطة الرياضية والتسلق، واهتمامها بتصنيع الملابس من مواد قابلة للتدوير، وحرصها على إصلاح ملابس العملاء لإطالة أمدها، بدلا من تشجيعهم على شراء ملابس جديدة.

وتقدر قيمة الشركة بـ3 مليار دولار تقريبا.

وأوضح المؤسس في رسالة مفتوحة على موقع الشركة الإلكتروني أنه سوف يجري كل سنة توزيع الأموال "التي نجنيها بعد إعادة الاستثمار في الشركة كأرباح للمساعدة في محاربة أزمة المناخ".



وستواصل باتاغونيا العمل كشركة خاصة هادفة للربح، لكن عائلة شوينارد، التي كانت تسيطر على الشركة حتى الشهر الماضي، لم تعد تمتلك الشركة، علما أن أرباح الشركة تقدر بنحو 100 مليون دولار أميركي سنويا.

وتم تحويل أسهم التصويت الخاصة بالشركة إلى Patagonia Purpose Trust بينما تم منح الأسهم غير المصوتة إلى Holdfast Collective، وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة لمكافحة الأزمة البيئية والدفاع عن الطبيعة.

وذكرت نيويورك تايمز إن هيكل عمل باتاغونيا الجديد يعني أن مؤسس الشركة وعائلته لن يحصلوا على أي فائدة مالية.