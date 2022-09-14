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النزاع بين أرمينيا وأذربيجان يصل الى مجلس الأمن

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تاس" عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله: "تحدثنا عن الجهود التي تبذلها موسكو، على المستوى الفردي ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لتهدئة الوضع وتحقيق هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، وعن الجهود التي ستبذلها المنظمة بعد اجتماع مجلس الأمن الجماعي".

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن امتنانهم لموسكو على الجهود المبذولة للتهدئة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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