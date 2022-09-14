انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو الى اعتماد الحلول السياسية وفقاً لثلاثة أمور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، الى اعتماد الحلول السياسية وفقاً للقانون والدستور والمصلحة الوطنية.