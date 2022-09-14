انت الان تتابع خبر بعد نقلها من البصرة.. الكويت تستضيف مجموعة العراق في اسيوية الشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أَبْرَقَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم، رسالةً إلى الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يبلغهُ فيها اختيار دولة الكويت أرضاً لمبارياتِ المجموعة الثامنة لتصفياتِ كأس آسيا للشَباب التي تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند".وأضاف ان " الآسيويّ حددَ الفترة من 14 إلى 18 تشرين الاول المقبل موعدًا لانطلاقِ مبارياتِ المجموعة".

حيثُ سيلاقي منتخبنا للشباب في مباراته الأولى نظيره الهندي بتاريخِ الرابع عشر من الشهر المقبل في ملعبِ جابر الأحمد الدولي، بينما سيواجه منتخبنا نظيره الكويتي في السادس عشر من الشهر نفسه في استاد جابر الأحمد الدولي، ويختتمُ العراقُ مبارياته بمواجهةِ أستراليا في ملعبِ جابر الأحمد الصباح الدولي.

يذكرُ أن بطل المجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً بالإضافةِ إلى أفضل خمسة ثواني من المجاميع المُشاركةِ في التصفياتِ الآسيويّة للمشاركةِ في النهائياتِ التي ستستضيفها أوزبكستان العامّ المُقبل.