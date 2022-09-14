السيتي يصطدم بدورتموند والريال يلاعب لايبزيج.. جدول مباريات الليلة بدوري الأبطال

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ميلان X دينامو زغرب – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

شاختار X سيلتك - 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X ريد بول سالزبورج –10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



مانشستر سيتي X بوروسيا دروتموند – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premiumكوبنهاجن Xإشبيلية – 10 مساء – beIN Sports HD 2 Englishماكابي حيفا X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premiumيوفنتوس X بنفيكا – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2ريال مدريد X لايبزيج – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premiumجلاسكو رينجرز X نابولي – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium