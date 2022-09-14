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السيتي يصطدم بدورتموند والريال يلاعب لايبزيج.. جدول مباريات الليلة بدوري الأبطال

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2022-09-14 | 11:16

السيتي يصطدم بدورتموند والريال يلاعب لايبزيج.. جدول مباريات الليلة بدوري الأبطال

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الخليج 365 ـ رياضة

تقام اليوم الأربعاء 14 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة ولايبزيج ومانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

ميلان X دينامو زغرب – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
شاختار X سيلتك - 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
X ريد بول سالزبورج –10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي X بوروسيا دروتموند – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
كوبنهاجن Xإشبيلية – 10 مساء – beIN Sports HD 2 English
ماكابي حيفا X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
يوفنتوس X بنفيكا – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
ريال مدريد X لايبزيج – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
جلاسكو رينجرز X نابولي – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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