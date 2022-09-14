انت الان تتابع خبر بسلاح بلاستيكي.. لبنانية تدخل أحد المصارف بحالة إنذار وتطالب باسترجاع أموالها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

وبحسب مصادر،أن الشابة مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.



وأفاد المصدر، بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على مبلغ 13 الف دولار وحوالي 30 مليون ليرة من اصل وديعة قيمتها 20 الف دولار والخروج من فرع المصرف.

وذكر أن السلاح تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.