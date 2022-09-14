انت الان تتابع خبر بخطى ثابتة.. يسير الملايين من الزائرين صوب كربلاء المقدسة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الزائرون هنا من كل المحافظات انطلقوا، ايام طويلة يقضونها بطريق واحد يجمعهم مع من يحبون وصولا لمدينة كربلاء.

وتزامنا مع انتشار القوات الامنية بهذا الطريق،، تنتشر المواكب التي تقدم شتى انواع المأكولات والمشروبات، ناهيك عن بقية الخدمات كالعلاج والاسعاف للحالات الطارئة.



ولم يتبق على الزيارة سوى ايام معدودة، وسط دعوات بانتهائها بسلاسة وامان دون تسجيل اية حادثة ولو بسيطة.