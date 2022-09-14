انت الان تتابع خبر أكثر من 200 حالة يومياً.. إحصائية "مقلقة" لحالات الطلاق في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر آب الماضي أكثر من 21 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6491 حالة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر آب الماضي من العام 2022: