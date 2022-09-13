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"أوبك" تنشر توقعاتها لسوق النفط العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة بحسب تقرير نشر على موقعها الرسمي فيما يلي أبرز المعلومات التي تضمنها:

- حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين 2022-2023 عند مستوى 3.1 مليون برميل يوميا هذا العام وعند 2.7 مليون برميل يوميا في العام المقبل.


- في تموز الماضي، زادت روسيا إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 36 ألف برميل في اليوم، وبلغ متوسط إنتاجها 11.1 مليون برميل يوميا.

- أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها حول نمو إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في العام 2022 بنسبة 0.77% إلى مستوى 10.88 مليون برميل في اليوم.

- زادت دول "أوبك" المشاركة في اتفاق "أوبك+" إنتاجها النفطي في اب الماضي بمقدار 277 ألف برميل يوميا، لكنها تأخرت عن الخطة بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.


- زادت دول "أوبك" إنتاج النفط بمقدار 618 ألف برميل في اليوم في اب الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى استئناف الإنتاج في ليبيا.

- حافظت "أوبك" على توقعاتها بشأن نمو الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء في "أوبك" للعامين 2022 - 2023، عند مستوى 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام، وعند 1.7 مليون برميل يوميا العام القادم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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