إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والمالية لاطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر اب للمستفيدين الذين صدرت بطاقاتهم الالكترونية الماستر كارد لشهر اب ٢٠٢٢".
ودعت، المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف (الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".
ودعت، المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف (الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".