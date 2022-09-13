إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر اب للمستفيدين الذين صدرت بطاقاتهم الالكترونية الماستر كارد لشهر اب ٢٠٢٢".



ودعت، المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".