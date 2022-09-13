انت الان تتابع خبر أدنى مستوى منذ 38 عاماً.. انخفاض حاد بمخزون النفط الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لمعطيات الوزارة الأميركية فقد تراجعت الاحتياطيات في الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بواقع 8.4 مليون برميل وبلغت 434.1 مليون برميل.

ويعد هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2022، وبذلك تكون الاحتياطيات قد بلغت أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر 1984.



ووضع الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس الماضي خطة للإفراج عن مليون برميل يوميا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم.