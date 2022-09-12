انت الان تتابع خبر سيناريو العراق: توقعات بعودة الاحتجاج من جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يترقب العراقيون ما ستؤول اليه الامور بعد زيارة الاربعين.. في وقت يحذر فيه مراقبون من عودة الاحتجاجات اذا لم تتفق الكتل السياسية في مابينها

هدوء يسبق العاصفة هكذا وصف الامر مراقبون للشأن السياسي فالخلاف بين الكتل لايزال قائما لكنه مؤجل لما بعد زيارة الاربعين



ويتوقع مراقبون عودة الاحتجاجات الصدرية التشرينية من جديد اذا لم تتفق الكتل السياسية لتجاوز الازمة الراهنة

ودعا الصدر مؤخرا الحلفاء للانسحاب من مجلس النواب والدفع لحله والتوجه نحو انتخابات يرسم البرلمان طريقها بوقت سريع