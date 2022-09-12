انت الان تتابع خبر موسكو: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق كما حددها بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدفيديف بصفته زعيم حزب "روسيا الموحدة الحاكم": "كل الأهداف التي حددها رئيس بلادنا القائد العام الأعلى للجيش الروسي ستتحقق خلال هذه العملية. الدعم الذي حصل عليه حزبنا خلال هذه الانتخابات، خير ضمان لتحقيق كل ما هو ضروري".وأكد أن حزب "روسيا الموحدة" يشارك بنشاط في حملات تقديم المساعدة لضحايا أعمال نظام كييف.

وقال: "نتابع ذلك على جميع المستويات، ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك، كان ذلك أقوى جانب في حملتنا الانتخابية".