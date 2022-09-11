انت الان تتابع خبر سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولايزال النجم الارجنتيني يرغب في الانتظار قبل مناقشة الصفقة الجديدة مع الفريق الباريسي، خصوصاً بعدما عانى في بداية انتقاله إلى بي إس جي من صفوف برشلونة من انتقادات وتراجع في أدائه.

وجدير بالذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021، في عقد مدته عامين وقد تبقى له موسم في عقده لذا يسعى الفريق الباريسي لتجديد العقد في أسرع وقت.

