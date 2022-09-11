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سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

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بغداد - ياسين صفوان - ولايزال النجم الارجنتيني يرغب في الانتظار قبل مناقشة الصفقة الجديدة مع الفريق الباريسي، خصوصاً بعدما عانى في بداية انتقاله إلى بي إس جي من صفوف من انتقادات وتراجع في أدائه.

وجدير بالذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف بي إس جي في صيف 2021، في عقد مدته عامين وقد تبقى له موسم في عقده لذا يسعى الفريق الباريسي لتجديد العقد في أسرع وقت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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