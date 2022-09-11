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بوتين لماكرون: يجب الضغط على كييف لوقف هجماتها على زابوريجيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكرملين في بيان ان "بوتين اجرى اتصال هاتفي مع ماكرون، شدد خلاله على وجوب الضغط على كييف لوقف استهداف المحطة النووية الضخمة"، محذراً من عواقب كارثية إن استمر استهداف المجمع المترامي الأطراف".

وأضاف ان "الزعيمين توافقا على حل مشكلة زابوريجيا، وعبرا عن استعدادهما "لتحرك غير مسيّس" بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن كافة الوحدات الستة في محطة زابوريجيا النووية الواقعة جنوب أوكرانيا توقفت، اليوم الأحد، وسط استمرار التحذيرات الدولية من المخاطر المحدقة بأكبر محطة على الإطلاق في أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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