انت الان تتابع خبر بوتين لماكرون: يجب الضغط على كييف لوقف هجماتها على زابوريجيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكرملين في بيان ان "بوتين اجرى اتصال هاتفي مع ماكرون، شدد خلاله على وجوب الضغط على كييف لوقف استهداف المحطة النووية الضخمة"، محذراً من عواقب كارثية إن استمر استهداف المجمع المترامي الأطراف".وأضاف ان "الزعيمين توافقا على حل مشكلة زابوريجيا، وعبرا عن استعدادهما "لتحرك غير مسيّس" بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن كافة الوحدات الستة في محطة زابوريجيا النووية الواقعة جنوب أوكرانيا توقفت، اليوم الأحد، وسط استمرار التحذيرات الدولية من المخاطر المحدقة بأكبر محطة على الإطلاق في أوروبا.

