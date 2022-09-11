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ريال مدريد يسحق مايوركا برباعية في "الليجا"

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة (45+3)، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 72، ورودريجو في الدقيقة 89، وأنطونيو روديجر في الدقيقة (90+3)، بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد فيدات موريكي في الدقيقة 35.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف ، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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