انت الان تتابع خبر محكمة النزاهة تحقق بشبهات فساد تخص وزير النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر قضائية لـ الخليج 365، ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقصايا النزاهة تجري التحقيق في شبهات فساد تخص وزير النفط احسان عبد الجبار، بخصوص الاستيلاء على الاراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في محافظة بغداد /منطقة المنصور /الداودي ، ومحافظة البصرة منطقة الرباط وبيعها خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة".



وأضافت انه "طلب مبالغ مالية من شركات اجنبية مقابل احالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".

